1000 Riesenbrezen, 1391 Musiker - das Stadtberger Stadtfest in Zahlen

Tausende Besucher aus der Region feiern ab Mittwoch beim Stadtberger Stadtfest. Wir haben spannende und kuriose Zahlen rund um das Fest gesammelt.

Von Felicitas Lachmayr

Am Mittwoch ist es soweit. Dann startet das Stadtberger Stadtfest in die zwölfte Runde. Fünf Tage feiern tausende Besucher auf dem Sportplatz an der Panzerstraße. Aber seit wann laufen die Planungen? Wie viel Müll fällt in den fünf Tagen an und wie viele Kilometer schaffen alle Läufer zusammen beim Stadtlauf? Hier sind einige Zahlen im Überblick.

Besucher Fünf Tage herrscht in Stadtbergen Ausnahmezustand. Denn das Stadtfest ist beliebt. 25000 bis 300000 Besucher strömen jedes Jahr auf die Wiese an der Panzerstraße – am liebsten an Christi Himmelfahrt. Allein am Feiertag zählt das Fest im Schnitt 10000 Besucher.



1391 Musiker und Tänzer Stadtberger Stadtfest

Bühnen Auf der Open-Air-Bühne und der Bühne im Festzelt treten 24 Gruppen auf. Insgesamt sorgen 1391 Musiker, Tänzer und Freiwillige für Unterhaltung.



Wie viel Müll machen die Besucher?

Müll Bei bis zu 30000 Besuchern in fünf Tagen fällt jede Menge Müll an. Um den Abfall zu entsorgen, bestellt die Stadt drei sechs Kubikmeter große Container. Damit ist Platz für 18000 Liter oder 120 Badewannen voller Müll. Zusammen mit den Abfällen, die die Kehrmaschinen täglich einsammeln, rechnet Christoph Schmid vom Kulturbüro mit etwa 20 Kubikmetern Müll. Zwar werde relativ wenig Einweggeschirr verwendet, weiß Schmid. Doch die Ökobilanz soll in den kommenden Jahren noch verbessert werden.



Die größten Attraktionen im Überblick

Attraktionen Neben einem Fahrgeschäft für Kinder und einem Kettenkarussell steht ein Pumptrack auf dem Gelände. Auf diesem können Besucher mit Fahrrad oder Roller ihre Geschicklichkeit üben. Außerdem können sich Kinder auf deutschlands größter Trampolinanlage austoben, erklärt Christoph Schmid vom Kulturbüro. Die Bergwacht Augsburg baut einen Kletterturm auf. Das Jump & Fly-Luftkissen wird es nicht mehr geben. Ein 19-Jähriger hatte sich im vergangenen Jahr schwer verletzt, nachdem er aus mehreren Metern Höhe einen Rückwärtssalto gemacht hatte. Zwar war der Unfall eigenverschuldet, dennoch waren die Sicherheitsbedenken zu hoch, sagt Schmid.



