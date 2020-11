vor 31 Min.

12-jährige Radlerin wird bei einem Unfall in Gablingen verletzt

Ein 12-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Gablingen verletzt worden.

Von Matthias Schalla

Ein 12-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Gablingen verletzt worden. Verursacht wurde der Unfall von der Fahrerin eines Transporters. Die Frau fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Passiert ist der Unfall in Gablingen-Siedlung gegen 15.50 Uhr. Zu dieser Zeit war die Frau mit dem Transporter auf der Bahnhofstraße in Richtung Stettenhofen unterwegs. Auf Höhe der Sonnenstraße fuhr sie an geparkten Fahrzeugen vorbei. Zum gleichen Zeitpunkt kamen ihr Radfahrer entgegen.

Mädchen verliert die Kontrolle über das Fahrrad

Beim Vorbeifahren kam die Transporterfahrerin laut Polizei so weit nach links, dass die 12-jährige mit ihrem Fahrrad nach rechts ins Bankett ausweichen musste. Durch das Manöver verlor das junge Mädchen die Kontrolle über das Fahrrad, lenkte gegen und geriet dadurch wieder zurück auf die Fahrbahn. Dort hatte ein 71-jähriger Autofahrer, der hinter der Transporterfahrerin unterwegs war, bereits angehalten, da er die gefährliche Situation sofort erkannt hatte.

Die 12-jährige stieß dennoch gegen die linke Fahrzeugseite des Autos und stürzte. Sie erlitt dabei Verletzungen am Ellenbogen und am Knie. und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt rund 2100 Euro.

