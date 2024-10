Vater verletzt 13-jährigen Sohn bei Streit schwer

Ein 44-jähriger Mann verletzte am Sonntag seinen 13-jährigen Sohn schwer. Laut Polizei war eine Familienstreiterei der Auslöser. Gegen 13.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 13-jährigen Jungen und seinem Vater am Ährenhof in Stadtbergen. Im Laufe der Streitigkeit kam es zu einem Körperverletzungsdelikt durch den 44-jährigen Vater des Jungen. Es handelte sich dabei laut Polizei um eine rein körperliche Auseinandersetzungen, eine Tatwaffe gibt es laut Polizei nicht. Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Junge musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 44-Jährigen wird nun ermittelt

Die Polizei Pfersee ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 44-jährigen Mann. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfersee unter der Telefonnummer 0821 323-2610 zu melden. (diba)