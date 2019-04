00:33 Uhr

14 Vereine sind bei der Maifeier dabei

In Meitingen gibt es einen Spieleparcours

Nach dem Zoff rund um den gestohlenen Maibaum und der ausgefallenen Fete gibt es in diesem Jahr wieder eine Maifeier in Meitingen. 14 Vereine haben sich zusammengeschlossen und ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Der erste Teil der Feier beginnt bereits um 15.30 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen werden die Meitinger Kindergartenkinder Tänze vorführen. Der Tennisclub Meitingen wird gemeinsam mit dem Montessori-Kindergarten einen Spieleparcours aufbauen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Jugendblasorchester.

Der zweite Teil der Maifeier, in dessen Rahmen der Frauensingkreis und der Männergesangsverein Liederkranz Mailieder singt, wird ab 17.30 Uhr musikalisch von der SGL-Werkskapelle sowie vom Jugendblasorchester abwechselnd mit zünftiger Musik und beliebten Melodien untermalt. Die Kolpingsfamilie sorgt in einer Weinlaube bei einem guten Tropfen Wein für gesellige Unterhaltung. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, bieten Grillteams des TSV Meitingen und der Meitinger Siedlergemeinschaft Getränke und Grillschmankerln an. (peh)

