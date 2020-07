11:03 Uhr

14-jähriger Schüler wird am Rothsee mit Marihuana erwischt

Zivilbeamte der Polizei Zusmarshausen finden bei einer Personenkontrolle bei dem Schüler mehrere Tütchen mit Drogenbrösel.

Ein 14-jähriger Schüler ist am Rothsee gleich mit mehreren Tütchen voller Marihuana-Brösel erwischt worden. Zivilbeamte der Polizei Zusmarshausen hatten am Mittwoch um 13.45 Uhr in der Parkanlage am Rothsee entsprechende Personenkontrollen durchgeführt. Der Jugendliche hielt sich gegenüber der Wasserwacht auf.

Das Marihuana sowie das Handy des Schülers wurden laut Polizei sichergestellt. Nach Aufnahme der Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der 14-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (thia)

Themen folgen