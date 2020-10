vor 31 Min.

15-Jähriger mit Marihuana auf dem Diedorfer Skaterplatz erwischt

Zivilbeamte der Polizei kontrollieren den Skaterplatz in Diedorf. Ein 15-Jähriger hat ein Drogengemisch in der Jackentasche.

Mit einem Gemisch aus Tabak und Marihuana ist ein 15-Jähriger am Mittwochnachmittag in Diedorf erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 15-Jährige gegen 14 Uhr auf dem Skaterplatz an der Diedorfer Bahnhofstraße unterwegs, als Zivilbeamte der Polizei Zusmarshausen dort Jugendschutzkontrollen machten.

Laut Polizei hatte der 15-jährige Schüler die Tabakpackung mit dem Gemisch in seiner Jackentasche. Nach der Kontrolle wurde er seinen Eltern übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (kabe)

