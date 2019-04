vor 47 Min.

15-Jähriger rastet aus und droht Polizei

Jugendlicher zerschlägt Scheibe

Ein Jugendlicher rastete am Samstagnachmittag aus und drohte Polizisten, sie zu erschießen. Warum der junge Mann die Nerven verloren hat, ist nicht bekannt.

Er war laut Polizei zunächst in einer Wohnung in Gersthofen zu Besuch. Dann rastete der 15-Jährige aus und beschädigte einen Terrassentisch. Als er daraufhin rausgeworfen wurde, schlug er von außen gegen eine Glasscheibe neben der Haustür. Die Folge: Die Scheibe zersplitterte. Auch auf der Straße ließ sich der 15-Jährige von Freunden nicht beruhigen. Im Gegenteil: Er trat mit dem Fuß an einem geparkten Auto einen Spiegel ab. So verursachte er einen Gesamtschaden von etwa 400 Euro.

Zwei Polizisten, die privat unterwegs waren, beobachteten das Geschehen. Sie gingen auf den 15-Jährigen zu und gaben sich als Beamte zu erkennen. Daraufhin reagierte der 15-Jährige wieder aggressiv. Die Polizisten hielten ihn fest, bis ihn zwei uniformierte Beamte der Inspektion Gersthofen in Empfang nahmen. Die hatten wenig Freude mit dem Burschen – denn er beleidigte sie aufs Übelste. (mcz)

