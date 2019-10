11:28 Uhr

15-Jähriger stürzt bei der Arbeit von der Leiter

Der Auszubildende fällt in Gersthofen am Rathausplatz auf eine Steinkante und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein ein 15-jähriger Auszubildender hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Gersthofen verletzt. Der Jugendliche war gegen 14.35 Uhr auf seiner Arbeitsstelle am Rathausplatz und stürzte plötzlich aus einer Höhe von eineinhalb Metern von der Leiter.

Er fiel nach Auskunft der Polizei auf eine auf eine Steinkante und blieb dort liegen. Der 15-jährige musste mit dem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert werden. Über die Verletzungen gibt es keine Erkenntnisse. (thia)

