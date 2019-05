12:38 Uhr

16-Jährige nach Plärrer vergewaltigt: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Ein 37-Jähriger soll im vergangenen Sommer eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Das Mädchen war auf dem Plärrer und wurde auf dem Heimweg in Neusäß überfallen.

Ermittlungserfolg für die Augsburger Kriminalpolizei. Der Sexualtäter, der Anfang September ein 16-jähriges Mädchen in der Nähe des Neusässer Bahnhofs vergewaltigt haben soll, ist gefasst. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montagmorgen ein 37-jähriger Augsburger verhaftet. Er steht „im dringenden Tatverdacht“.

Der 37-Jährige wurde Montagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Diese eröffnete dem Mann den Haftbefehl wegen Vergewaltigung und setzt ihn umgehend in Vollzug. Der 37-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg wertet derzeit Material aus, das bei dem Festgenommenen sichergestellt wurde. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Festnahme sind laut Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht möglich.

Neusäß: 16-Jährige auf Heimweg von Plärrer vergewaltigt

Die Tat passierte im vergangenen September. Die 16-Jährige fuhr nach einem Plärrerbesuch alleine mit dem Zug nach Neusäß. Vom Bahnhof Neusäß aus lief sie dann zu Fuß über die Hauptstraße und die Gartenstraße und anschließend weiter in südliche Richtung die Oskar-von-Miller-Straße entlang. Nach der Bahnstrecke wurde sie am Fuß-und Radweg rund 50 bis 60 Meter nach der Einmündung zur Oskar-von-Miller-Straße (direkt hinter dem Anwesen Piechlerstraße 1a) plötzlich von hinten zu Boden gestoßen und vergewaltigt. Danach flüchtete der Sexualtäter in Richtung „Kaufland“.

Von dem unbekannten männlichen Täter war lediglich bekannt, dass er vermutlich mit einem langen Oberteil bekleidet war, nähere Angaben konnte das Opfer nicht machen. Zwischenzeitlich konnte aufgrund von Zeugenaussagen durch das Landeskriminalamt ein Phantombild des mutmaßlichen Tatverdächtigen angefertigt werden. Dieser unbekannte Mann wurde zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe gesehen. Nach umfangreichen Ermittlungen und Auswertungen von Hinweisen aus der Bevölkerung wurde nun der 37-jährige Augsburger festgenommen. (AZ)

