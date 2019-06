00:34 Uhr

16-Jähriger tot aufgefunden

Jugendlicher ist im Lech ertrunken

Nun ist es traurige Gewissheit. Der seit rund zehn Tagen im Lech vermisste Jugendliche ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat bereits am Pfingstsonntag ein Mitarbeiter des Wasserwerks am Lechkanal in Gersthofen eine männliche Person leblos aufgefunden. Mittlerweile stehe ohne „Zweifel“ fest, dass es sich um den vermissten Jugendlichen handelt.

Wie bereits mehrfach berichtet, hatten am Sonntag, 2. Juni, die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Wasser, an Land und in der Luft nach dem vermissten 16-Jährigen gesucht. Stundenlang war unter anderem für den Einsatz der Wasserwacht, des BRK, der DLRG, von Polizei und Feuerwehr die Lechbrücke an der Kanalstraße gesperrt. Kurz nach 20 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Tags darauf wurde zwar weitergesucht, der Vermisste war jedoch nicht aufzufinden. Die Ermittler vermuten, dass der 16-Jährige durch die starke Strömung abgetrieben wurde, unterging und sein Körper sich unter Wasser irgendwo verhakte. (thia)"Hauptteil Seite 36

