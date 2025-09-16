Bei „Mama chill amoi“ steht heuer eine 16-Jährige mit auf der Bühne

Jasmin Vetter ist im vergangenen Jahr zu den Ehinger Theaterfreunden gestoßen. Heuer hat es im Stück „Mama chill amoi!“, einer Komödie von Monika Nitschke, zur ersten Rolle für das neue Mitglied gereicht. Die 16-Jährige aus Ortlfingen steht als Susi Steiger und als Jüngste im Team auf der Bühne – oder sollte man vielleicht besser sagen, sie agiert auf der Bühne!? Zumindest so viel sei verraten: In ihrer Rolle gibt sie eine geheimnisvolle Besucherin, die unverwüstlich zu sein scheint, aus dem Fenster fliehen und sich hinterm Schrank verstecken muss, um sich letztlich doch gefesselt und geknebelt vorzufinden. Sie selbst würde ihre Rolle als „seltsamen Pensionsgast“ beschreiben. Zu Gast ist Susi Steiger in der Pension „Zur schönen Aussicht“, die von Elfi Schindlbeck (gespielt von Iris Harms) geleitet wird.

Ihren Text hat die junge Darstellerin aus Ortlfingen in den USA gelernt

Iris Harms, Bürgermeisterin von Kühlenthal, verrät beim Probentag, dass sie die Hauptrolle im Stück bekommen habe und damit „auf dem Zenit ihrer Karriere angekommen“ sei. Sie lacht dabei und berichtet, dass bereits beim Lesen des Stücks der Spielleitung der Ehinger Theaterfreunde (Michael Ostermeier und Andrea Schormair) klar wurde: Die Rolle der Susi Steiger ist wie für Jasmin Vetter gemacht. Etwa 50 Einsätze habe sie auswendig lernen müssen, verrät die 16-Jährige.

Durch einen langen Urlaub habe sie bei den Sommerproben zwar gefehlt, doch das sei von Anfang an bekannt gewesen. Üben musste sie größtenteils in den USA, wo sie mit ihrer Familie vier Wochen während der Sommerferien verbracht hatte. Täglich habe sie mit ihrer Familie den Text geübt, verrät die Darstellerin, die bereits einmal beim Ehinger Jugendtheater mitspielen konnte. Ansonsten tanzt sie gerne Hip-Hop und hat gerade eben ihre Ausbildung zur Mediengestalterin begonnen.

Bei den Proben in Ehingen wird viel miteinander gelacht

Im Gegensatz zu manch anderen haben bei Jasmin Vetters Auftritten die Souffleusen (Miriam Herrmann und Andrea Kottmair) kaum Einsätze. Andere Charaktere sind noch nicht so textsicher. Quittiert wurden Texthänger und Stolperer beim Übungstag am vergangenen Samstag mit Gelächter, wobei im Saal des Landgasthofes zum Oberen Wirt in Ehingen – dort wo das Stück auch aufgeführt wird – niemand ausgelacht wird. Stattdessen wird miteinander gelacht – auch wenn sich ein Theaterspieler sich flapsig mit einem „Ok“ von der Bühne verabschiedet, anstatt rollenkonform ein „in Ordnung“ zum Abschied auszusprechen.

„Das Spielen macht immer Spaß und die Proben sind immer lustig.“ Jasmin Vetter, Jüngste Schauspielerin der Ehinger Theaterfreunde

Und es sind auch genau diese Momente, die Jasmin Vetter so sehr im Theaterverein schätzt: „Das Spielen macht immer Spaß und die Proben sind immer lustig.“ Gemeinsam auf der Bühne wird sie mit Iris Harms stehen, die die Pensionsinhaberin Elfi Schindlbeck spielt. Jens Todte spielt deren Ehemann Martin Schindlbeck. Als Tochter Antonia Schindlbeck steht Cosima Kottmair auf der Bühne. Petra Miller spielt Elfis Mutter Gusti Vogt. Gerhard Schmid spielt Willi Blume, Marie Ostermeier spielt Babsi Steingruber-Heubeger und Anton Köbinger spielt Professor Dr. Dr. Leopold Stichlmaier.

Eva Malik steht als Kriminalkommissarin Finni Mayerhofer auf der Bühne. Ihr soll zunächst weisgemacht werden, dass im Keller ein Dachs von einem Rumtopf erschlagen wurde. Hinter der Bühne sind Michaela Ostermeier und Carola Streitberger für die Maske verantwortlich. Den Bühnenbau stemmen Anton Sommerreißer, Gerhard Schmid und das Bühnenbau-Team. Für Werbung, Foto und Video setzen die Ehinger Theaterfreunde auf Alfred Weglehner.

Was hat es mit dem Codewort „Der Goldbär ist gelandet“ auf sich?

Bewusst haben sich die Theaterfreunde Ehingen bei der Stückwahl vor einigen Jahren umentschieden und setzen mittlerweile auf modernere Stücke, die auch in der heutigen Zeit spielen könnten, verrät Iris Harms. Nach einem Aufruf und einem Theater-Stammtisch fanden im vergangenen Jahr neue Akteure auf die Bühne. Neben der Truppe, die heuer auf der Bühne steht, gibt es noch etwa fünf weitere Akteure, die zu keiner Rolle gepasst haben oder die vielleicht heuer ganz bewusst pausiert haben – aufgrund eines Auslandsjahres oder der Meisterschule. „Gespielt wird bei uns so, wie es zur Lebenssituation passt“, erklärt Iris Harms.

Für die Neue auf der Bühne ist zwar textsicher, hat aber dennoch Lampenfieber. Allerdings weiß sie auch, dass im Publikum Familie und Freunde warten werden, um zu erfahren, was es mit dem Codewort „Der Goldbär ist gelandet“ auf sich hat.

Tickets für das Theaterstück Der Kartenvorverkauf findet am 18. und 19. September von 18 bis 19 Uhr im Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ statt sowie am 21. September zwischen 10 und 11 Uhr im Bürgerhaus Ortlfingen. Eine Stunde vor Spielbeginn gibt es Restkarten an der Abendkasse. Gespielt wird am 10., 11., 12., 17., 18., 24. und 25. Oktober (jeweils ab 19.30 Uhr). Warme Küche gibt es bereits ab 17 Uhr.