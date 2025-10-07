Icon Menü
17-Jährige eröffnet in Thierhaupten ihr eigenes Kosmetikstudio

Thierhaupten/Gablingen

Unternehmerin mit 17 Jahren

Natalie Schur hat sich in Thierhaupten einen Traum erfüllt. Ein Schicksalsschlag hat dazu geführt, dass die 17-Jährige damit nicht warten wollte.
Von Stefanie Brand
    Nathalie Schur eröffnet mit 17 Jahren ihr eigenes Kosmetikstudio.
    Nathalie Schur eröffnet mit 17 Jahren ihr eigenes Kosmetikstudio. Foto: Steffi Brand

    Natalie Schur hat sich ihren Kindheits- und Jugendtraum verwirklicht – inspiriert von einem traumatischen Erlebnis und allen Widrigkeiten zum Trotz. Im Sommer hat die junge Frau aus Achsheim in Thierhaupten ihr eigenes Kosmetikstudio, Natalie’s Harmony, eröffnet. Jetzt ist sie mit bereits 17 Jahren selbstständige Kosmetikerin und lebt ihren Traum. Wenn auch nur wenigen Quadratmetern, dafür voller Wohlfühl- und Wellnessfaktoren.

