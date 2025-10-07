Unternehmerin mit 17 Jahren

Natalie Schur hat sich ihren Kindheits- und Jugendtraum verwirklicht – inspiriert von einem traumatischen Erlebnis und allen Widrigkeiten zum Trotz. Im Sommer hat die junge Frau aus Achsheim in Thierhaupten ihr eigenes Kosmetikstudio, Natalie’s Harmony, eröffnet. Jetzt ist sie mit bereits 17 Jahren selbstständige Kosmetikerin und lebt ihren Traum. Wenn auch nur wenigen Quadratmetern, dafür voller Wohlfühl- und Wellnessfaktoren.
Thierhaupten/Gablingen
