Autofahrerin schaut nicht richtig: Unfall beim Abbiegen mit hohem Sachschaden

Zu spät reagiert hat eine 40-jährige Cupra-Fahrerin laut Polizei am Freitag gegen 14.30 Uhr in Diedorf. Die Frau fuhr da auf der Gewerbestraße in Diedorf in Richtung Pestalozzistraße. An der Kreuzung Pestalozzistraße/Gewerbestraße bog die Frau mit ihrem Auto nach links ab und übersah hierbei den auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Wagen eines 31-jährigen Mannes. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und klagte über Schmerzen in der rechten Schulter. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Cupra der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Diedorf war mit 15 Einsatzkräften zur Verkehrssicherung vor Ort. (jah)

