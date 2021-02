11:20 Uhr

18-Jähriger bekommt in Diedorf einen Stromschlag

Einen Stromschlag hat ein 18-jähriger Arbeiter am Donnerstag in einem Baustoffzentrum an der Industriestraße in Diedorf erlitten.

Beim Aufladen eines elektrischen Gabelstaplers verwendet der junge Mann ein defektes Kabel. Beim Kontakt mit dem Stecker kommt es zu einem Stromschlag.

Der Betriebsunfall passierte laut Polizei gegen 18.25 Uhr, als der junge Mann ein Ladekabel an einen Elektro-Gabelstapler anschließen wollte. An dem Kabel fehlte jedoch der Stecker fehlte. Beim Kontakt des kaputten Kabelendes mit dem Stecker am Stapler erlitt der 18-Jährige einen Stromschlag. Er wurde ohne sichtbare Verletzungen vorsorglich in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Den Ermittlungen zufolge scheidet Fremdverschulden aus. (thia)

