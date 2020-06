09:52 Uhr

18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 18-jähriger Kradfahrer am Sonntag in Meitingen mit der Polizei geliefert.

Bei einer Verkehrskontrolle in Herbertshofen gibt ein 18-Jähriger plötzlich Gas. Die Flucht endet erst nach mehreren Kilometern auf einem Feldweg in Meitingen.

Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 18-jähriger Kradfahrer am Sonntag in Meitingen mit der Polizei geliefert. Eine Streife der Inspektion in Gersthofen wollte den jungen Mann gegen 15 Uhr in Herbertshofen kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas.

Die Streife nahm daraufhin sofort die Verfolgung auf. Bei seiner Flucht überschritt der zunächst unbekannte Kradfahrer mehrmals die erlaubte Geschwindigkeit. Ein Autofahrer musste aufgrund der riskanten Fahrweise ausweichen, einem anderen nahm er die Vorfahrt. Die Verfolgung zog sich laut Polizei über mehrere Kilometer hin und endete erst auf einem Feldweg nahe Meitingen an der Via Claudia.

Polizei in Gersthofen sucht Zeugen

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer für das Krad keinen Führerschein hat. Zudem war das Zweirad nicht zugelassen. Die Polizei Gersthofen such nun weitere Verkehrsteilnehmer, die bei der Fahrt des Kradfahrers gefährdet wurden. Sie können sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)

