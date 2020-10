11:00 Uhr

18-Jähriger nach Motorradunfall in Diedorf leicht verletzt

Nach einem Unfall in Diedorf ist ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Beim Abbiegen übersieht ein 19-jähriger Paketzusteller einen 18-jährigen Motorradfahrer, und es kommt zum Unfall. Der 18-Jährige ist leicht verletzt.

Nach einem Motorradunfall in Diedorf ist ein 18-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war am Montag gegen 16.15 Uhr ein 19-jähriger Paketzusteller mit seinem Lieferwagen auf der Gewerbestraße in Richtung B300 unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah der 19-Jährige offenbar den 18-jährigen, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, und es kam zum Unfall.

18-Jähriger hat nach Unfall in Diedorf Prellung am Oberschenkel

Durch den Zusammenstoß kippte der 18-Jährige von seinem Yamaha-Motorrad und zog sich eine Prellung am rechten Oberschenkel zu. Ein Sanka war nicht erforderlich. Der Sachschaden belaufe sich auf 4000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)

