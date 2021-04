18-Jähriger prallt bei Gessertshausen mit Auto gegen Baum

Nach einem Unfall bei Gessertshausen muss ein Fahranfänger ins Krankenhaus. Sein Auto ist ein Totalschaden - doch er hat Glück.

Ganz ohne fremdes Zutun ist ein 18-jähriger Autofahrer laut Polizei am Dienstag in einer lang gezogenen Rechtskurve bei Gessertshausen geradeaus weitergefahren. Er war gegen 11.45 Uhr auf der Staatsstraße 2026 von Gessertshausen in Richtung Margertshausen unterwegs, als er mit seinem Auto in einer Kurve die Böschung hinunterfuhr und dort gegen einen Baum prallte, dessen Stamm er fast mit der gesamten Fahrzeuglänge hinaufrutschte.

Der Mann wurde hierbei nach Angaben der Polizei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden, nachdem ein Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (AZ)