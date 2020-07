vor 36 Min.

18-Jähriger stopft im Supermarkt den Rucksack voll und bezahlt nicht

Ein dreister Ladendieb ist am Montag in Neusäß vom Personal ertappt worden.

Ein Jugendlicher geht in Neusäß besonders dreist vor. Das Personal kann den Ladendieb aber hinter der Kasse stoppen.

Ein dreister Ladendieb ist am Montag vom Personal ertappt worden. Der 18-Jährige hielt sich gegen 13.30 Uhr in einem Discounter an der Lohwaldstraße auf. Dabei konnte nach Auskunft der Polizei ein Zeuge beobachten, wie sich der Jugendliche seinen Rucksack mit Lebensmitteln voll stopfte.

Beim Verlassen des Marktes zahlte der junge Mann lediglich ein kleines Wasser. Hinter der Kasse stoppte ihn dann das Personal und verständigte die Polizei. Der 18-jährige hatte Ware im Wert von rund 114 Euro gestohlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (thia)

