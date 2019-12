vor 20 Min.

18-Jähriger überschlägt sich und landet im Graben

Die Feuerwehren aus Wollbach und Röfingen müssen am 2. Weihnachtsfeiertag mit 24 Kräften bei einem spektakulären Unfall in Zusmarshausen ausrücken.

Im Krankenhaus ist der zweite Weihnachtsfeiertag für einen 18-Jährigen und seine 22-jährige Beifahrerin zu Ende gegangen. Der junge Mann fuhr am Donnerstag um 12.50 Uhr auf der Staatsstraße 2510 von Landensberg in Richtung Friedensdorf. In einer leichten Linkskurve kam der Fahranfänger laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Audi.

Im Straßengraben überschlug sich der Wagen und kam erst nach 80 Meter zum Stillstand. Der junge Mann und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Audi erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehren Wollbach und Röfingen regelten mit jeweils zwölf Einsatzkräften unter Leitung des Kreisbrandrates Alfred Zinsmeister den Verkehr. (thia)

