vor 52 Min.

18-jährige Autofahrerin erfasst 12-jährigen Bub

Frontal von einem Auto erfasst wurde am Samstagmittag ein zwölfjähriger Bub in Auerbach (Gemeinde Horgau).

In Horgau übersieht eine junge Frau den Radler und erfasst ihn frontal. Dabei prallt er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Frontal von einem Auto erfasst wurde am Samstagmittag ein zwölfjähriger Bub in Auerbach (Gemeinde Horgau). Laut Polizei überquerte er mit seinem Fahrrad die Fahrbahn direkt hinter zwei großen SUVs, welche an der Haltelinie auf der Streiheimer Straße warteten. Eine 18-jährige Autofahrerin, die von der Ulmer Straße nach rechts in die Streitheimer Straße abbog, übersah das Kind. Es prallte auf die Motorhaube und schlug mit dem Kopf auf die Frontscheibe.

Der Zwölfjährige, der ohne Helm unterwegs war, erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in die Uniklinik gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. (dav)

Themen Folgen