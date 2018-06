vor 21 Min.

1800 Euro Strafe wegen 15 Euro Beute

Ein Mann sammelt im Augsburger Land Spenden für Fußballtrikots. Doch das Geld behält er. Dies muss er nun teuer bezahlen.

Harte Strafe für einen 46-jährigen Mann: Er muss 1800 Euro zahlen, weil er im vergangenen Jahr im Namen des örtlichen Fußballvereins Spenden für neue Trikots sammelte. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll er insgesamt 15 Euro zusammenbekommen haben.

Vor Weihnachten sind viele Menschen in Spendenlaune. Das wusste auch der Mann – am Tag vor dem großen Fest 2017 klingelte er laut Anklage bei verschiedenen Anwohnern und behauptete, im Namen des örtlichen Fußballvereins Spenden für neue Trikots zu sammeln. Drei Spender übergaben dem Angeklagten jeweils fünf Euro. In Summe kamen demnach 15 Euro zusammen. Da der Angeklagte die Spenden jedoch für sich behielt, wurde er angezeigt – wegen Betrug in drei tatmehrheitlichen Fällen musste er sich vor Gericht verantworten.

Richter Dr. Thomas Müller-Froelich verurteilte den 46-Jährigen zu einer Gesamtgeldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro. Mit ein Grund für das hohe Strafmaß war, dass der Mann unter offener Bewährung stand, als er die Trikot-Betrügereien unternahm. Er hatte bereits zwei Einträge im Bundeszentralregister – jeweils wegen Diebstahls. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (mcz)

