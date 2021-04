19-Jährige bei Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Ein Schaden von etwa 32.000 Euro ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf Beethovenstraße, Ecke Bahnhofstraße entstanden. Die 19-jährige Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Mit leichten Verletzungen hat eine 19-Jährige am Mittwochabend einen Unfall in Gersthofen überstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie gegen 21.45 Uhr von der Beethovenstraße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße ein.

Bahnhofstraße in Gersthofen: Unfall mit einer Leichtverletzten

Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines 24-Jährigen, der stadteinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von etwa 32.000 Euro. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt ins Uniklinikum gebracht.

