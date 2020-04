10:59 Uhr

19-Jährige dringen auf Gelände eines Autohauses ein

Zwei junge Männer sind in Gersthofen nachts auf dem Gelände eines Autohauses unterwegs gewesen. Sie wollten sich die teuren Autos aus der Nähe anschauen.

Zwei 19-Jährige sind in Gersthofen unberechtigt auf das Gelände eines Autohauses gegangen, um sich die hochwertigen Autos anzuschauen. Die beiden gingen laut Polizei mit Taschenlampen am Freitag gegen 1 Uhr am frühen Morgen auf dem Gelände eines Autoverkäufers umher und wurden vom Sicherheitsdienst per Lautsprecher zum Verlassen aufgefordert.

Die jungen Männer wollten sich die Fahrzeuge – trotz Ausgangsbeschränkung – anschauen und versteckten sich zunächst vor dem Sicherheitspersonal. Erst nach Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten sie in der Nähe in ihrem Wagen angehalten und kontrolliert werden. Dies wurde dem Fahrer zum zusätzlichen Verhängnis, denn nach einem Atemalkoholtest wurde eine zu große Alkoholmenge festgestellt, so dass er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und Fahrverbot zu rechnen hat. (kar)

Themen folgen