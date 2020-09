06.09.2020

19-Jährige nimmt Kleintransporter die Vorfahrt

Weil eine 19-jährige Autofahrerin in Altenmünsters Ortsteil Hennhofen einen Kleintransporter übersah, ereignete sich ein heftiger Unfall mit hohem Sachschaden.

Ein Unfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Freitagabend am nördlichen Ortsende von Hennhofen ereignet. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem VW von Zusamzell auf der Staatsstraße kommend in Richtung Hennhofen, um dort nach links Richtung Hennhofen abzubiegen. Dabei übersah sie den von Hennhofen in Richtung Wertingen fahrenden Kleintransporter eines 46-Jährigen, der Vorfahrt hatte.

17.500 Euro Schaden nach Unfall in Altenmünster-Hennhofen

Trotz eines Ausweichmanövers nach links durch den Fahrer des Kleintransporters kam es zum Zusammenstoß. Dadurch geriet der Transporter nach links von der Straße ab. Auf dem Grünstreifen kippte das Fahrzeug auf seine rechte Seite. Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen: etwa 17.500 Euro. Die 19-Jährige und der 62-jährige Beifahrer des Kleintransporters mussten leicht verletzt (Prellungen usw.) zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die örtlichen Feuerwehren reinigten die Straße. (kar)

