vor 16 Min.

19-Jähriger kommt bei Altenmünster von der Straße ab

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montag in einem Waldstück bei Hegnenbach aus der Kurve getragen worden.

In einem Waldstück bei Altenmünster rutscht das Auto plötzlich in der Kurve von der Fahrbahn. Der Sachschaden ist erheblich.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montag in einem Waldstück bei Hegnenbach aus der Kurve getragen worden. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden.

Der junge Mann fuhr um 17.50 Uhr in die Kurve und kam laut Polizei plötzlich nach rechts von der Straße ab. Bei dem Unfall wurde der 19-Jjährige leicht verletzt und musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine Fremdbeteiligung oder ein Fremdschaden lagen nicht vor. (thia)

