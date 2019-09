12:10 Uhr

19-Jähriger verletzt sich mit der Kettensäge

Ein 19-jähriger Arbeiter hatte sich nach ersten Informationen beim Entasten am liegenden Holz in das Bein gesägt

Ein Hubschrauber fliegt den jungen Mann nach einem Arbeitsunfall bei Bonstetten in die Uniklinik Augsburg.

Ein Arbeitsunfall beim Betrieb einer Kettensäge ging am Montag gegen 11.30 Uhr im Waldstück Hasenbühl bei Bonstetten glimpflich ab: Ein 19-jähriger Arbeiter hatte sich nach ersten Informationen beim Entasten am liegenden Holz in das Bein gesägt.

Tatsächlich hatte der Mann mit der Schwertspitze gesägt, als es unvermittelt zu einem Rückschlag der Säge kam und eine Verletzung am linken Schienbein verursachte. Der Verletzte war vorschriftsmäßig mit Schnittschutzhose ausgerüstet und hatte einen Motorsägenkurs erfolgreich absolviert. Der leichtverletzte 19-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. (mcz)

