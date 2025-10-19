Icon Menü
19-Jähriger fährt in Gersthofen mit seinem Auto in Stauende

Gersthofen

19-jähriger Autofahrer übersieht Stauende und fährt auf anderen Wagen auf

Zu dem Unfall kam es in Gersthofen am Freitag zur Hauptverkehrszeit. Verletzt wurde jedoch niemand.
Von Jana Tallevi
    Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Gersthofen mit seinem Wagen in ein Stauende gefahren. (Symbolbild)
    Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Gersthofen mit seinem Wagen in ein Stauende gefahren. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Von einem Auffahrunfall am Ende eines Staus vor einer Ampel berichtet die Polizei in Gersthofen. Am Freitag gegen 14.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2036 von Hirblingen kommend in Richtung Gersthofen. Weil zu diesem Zeitpunkt viele Menschen unterwegs waren, kam der Verkehr auf der Strecke ins Stocken. Der 19-Jährige übersah das Ende der Kolonne und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 71-Jährigen auf. Dessen Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

