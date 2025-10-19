19-jähriger Autofahrer übersieht Stauende und fährt auf anderen Wagen auf

Von einem Auffahrunfall am Ende eines Staus vor einer Ampel berichtet die Polizei in Gersthofen. Am Freitag gegen 14.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2036 von Hirblingen kommend in Richtung Gersthofen. Weil zu diesem Zeitpunkt viele Menschen unterwegs waren, kam der Verkehr auf der Strecke ins Stocken. Der 19-Jährige übersah das Ende der Kolonne und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 71-Jährigen auf. Dessen Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Staatsstraße kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

Jana Tallevi

86368 Gersthofen

Hauptverkehrszeit