vor 32 Min.

20-Jährige überschlägt sich bei Wörleschwang mit dem Auto

Einen großen Schutzengel hat eine 20-Jährige am Montag in Wörleschwang gehabt.

Eine junge Frau gerät aus Unachtsamkeit aufs Bankett. Nach dem Überschlag kommt sie wieder auf allen vier Rädern zum Stehen.

Einen großen Schutzengel hat eine 20-Jährige am Montag in Wörleschwang gehabt. Die junge Frau war laut Polizei gegen 17.50 Uhr auf der Staatsstraße von Wörleschwang in Richtung Zusmarshausen unterwegs.

In einer Linkskurve geriet sie aus Unachtsamkeit aufs Bankett, überschlug sich und kam auf allen vier Rädern wieder zum Stehen. Die 20-Jährige konnte anschließend selbstständig aussteigen. Sie wurde nur leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto und Bankett dürfte bei rund 3100 Euro liegen. (thia)

