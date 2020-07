11:10 Uhr

20-Jähriger lässt Kumpel ohne Führerschein mit Auto fahren

Zufällig bemerkte eine Polizeistreife am Sonntag gegen 23.30 Uhr, einen Fahrerwechsel in der Ustersbacher Straße in Dinkelscherben.

Zwei 20-jährige Männer tauschten laut Polizei ihre Plätze. Als die Beamten den Wagen kontrollierten, stellte sie fest, dass der Mann am Steuer gar keinen Führschein hat. Zum Fahrerwechsel kam es angeblich, weil der ursprüngliche Fahrer Alkohol getrunken hatte.

Fahrer hatte 0,25 Promille

Dadurch handelten sich die Männer jede Menge Ärger ein und es wird gegen sie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. Der ursprüngliche Fahrer hatte laut Polizei einen Promillewert von 0,25. (kinp)

