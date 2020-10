12:00 Uhr

20-Jähriger stürzt aus zweitem Stock und wird schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Horgau schwer verletzt.

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kommt es am Donnerstag in Horgau. Ein 20-Jähriger ist nach einem Sturz aus dem zweiten Stock schwer verletzt.

Schwer verletzt ist ein 20-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in der Horgauer Holz-Apfel-Straße. Wie die Polizei berichtet war der junge Mann am Donnerstag gegen 10 Uhr mit Arbeiten im zweiten Stock eines Rohbaus beschäftigt. Offenbar trat er auf eine an einem Vorsprung angebrachte Folie. Diese war allerdings nur seitlich aufgehängt und hielt dem Gewicht des 20-Jährigen nicht stand.

Der Junge Mann stürzte drei Meter in die Tiefe. Er wurde mit einer Gehirnerschütterung und Hals-Wirbel-Schleudertrauma mit dem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (kinp)

