vor 46 Min.

20-Jähriger wird von drei Unbekannten in Neusäß attakiert

Ein 20-Jähriger ist von drei Unbekannten in Neusäß beleidigt worden. Mindestens einer der Täter soll zugeschlagen haben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein 20-Jähriger ist am Samstag gegen Mitternacht von drei Unbekannten angergriffen worden. Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg in der Biburger Straße, Ecke Frühlingsstraße, in Neusäß unterwegs. Dort sei er von drei unbekannten, vermutlich Jugendlichen, zunächst verbal angegangen worden.

Polizei Gersthofen sucht nach Hinweisen auf die Täter

Dann soll mindestens einer der Unbekannten zugeschlagen haben. Anschließend seien die Täter geflüchtet, berichtet die Polizei. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Knie. Die Unbekannten konnte er nicht näher beschreiben. Dennoch sucht die Polizei Gersthofen nach Hinweisen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)