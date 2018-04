vor 55 Min.

200 Quadratmeter Platz und noch kein Nutzungskonzept

Erhält der TV Willmatshofen das Obergeschoss des neuen Feuerwehrhauses für den Sportbetrieb oder muss er es mit anderen Vereinen teilen?

Von Siegfried P. Rupprecht

Keine endgültigen Entscheidungen traf der Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Sowohl beim alternativen Energiekonzept im Rahmen des Bebauungsplans „Nähe Erlenstraße“ als auch bei der Festlegung eines Nutzungskonzepts für das Obergeschoss beim Neubau des Feuerwehrhauses in Willmatshofen behielt sich das Gremium ein abschließendes Votum vor. Stattdessen hatten Informationen und Abwägungen Priorität.

Beim Bebauungsplan „Nähe Erlenstraße“ wollen die Räte die Möglichkeiten zum eventuellen Einbau eines Fernwärmenetzes beziehungsweise die Versorgung mit erneuerbaren Energien überprüfen. Aus diesem Grund hat die Verwaltung bereits mehrere Abstimmungsgespräche unter anderem mit LEW und Erdgas Schwaben geführt. Als Vertreterin von Erdgas Schwaben informierte Sylke Schlenker-Wambach über die möglichen Versorgungen mit erneuerbaren Energien. Dabei sprach sie individuelle Lösungen wie Hausanschlüsse an das bestehende Erdgasnetz und diverse Wärmepumpen ebenso an wie zentrale Lösungen, die auf Blockheizkraftwerk (BHKW), Wärme- und Kaltnetzen basieren. Doch nicht jedes Wärmeversorgungskonzept sei bei diesem Baugebiet mit seinen insgesamt 14 Häusern optimal. So müssten je nach Variante Leitungen durch die Grundstücke verlegt werden, oder es sei wie beispielsweise beim BHKW überdimensioniert.

32 Bohrungen in mindestens 50 Meter

Für die Leitungen werde dazu eine große Fläche benötigt. Zudem seien in diesem Falle rund 32 Bohrungen in mindestens 50 Meter Tiefe, Gutachten und Genehmigungen notwendig. Je nach Konzept fallen für die Gemeinde Kosten in Höhe von rund 200000 bis 400000 Euro an. Ob beim Bebauungsplan alternative Energiekonzepte zur Anwendung kommen oder letztlich auf das bestehende Wärmeversorgungsnetz zurückgegriffen wird, wollte das Gremium noch nicht entscheiden. Bürgermeister Peter Ziegelmeier schlug deshalb vor, das Thema in die bevorstehenden Haushaltsberatungen einfließen zu lassen und dort auf einen Beschluss hinzuarbeiten.

Noch nicht klar ist auch das Nutzungskonzept für die rund 200 Quadratmeter große Fläche im Obergeschoss des neu zu errichtenden Feuerwehrhauses in Willmatshofen. Dabei gebe es vier Nutzungsmöglichkeiten. Nicht in Betracht kam für das Gremium die Variante, die Räume als Vorbehaltsfläche für eine später zu beschießende Nutzung zu belassen.

Fehlende Barrierefreiheit

Auch die Nutzung als Kinderkrippenraum für den Kindergarten St. Vitus wurde nicht weiter verfolgt. Hier verwies Pfarrer Sebastian Nößner auf die für Kleinkindern problematische Nutzung im Obergeschoss, auch wegen der fehlenden Barrierefreiheit. Zudem müsste eine Freispielfläche mit Zaun realisiert werden. Er bezeichnete die Nutzung als „suboptimal“.

Anders sah der Vorsitzende des TV Willmatshofen, Wolfgang Angerer, die Flächennutzung für den Sportverein. Der Verein sei bei der Belegung der Turnhalle am Anschlag. Im Feuerwehrhaus könne er sechs bis acht Sportangebote pro Woche unterbringen. Dazu sei allerdings der Einbau von Umkleiden, Duschen, Fußbodenheizung und Lüftung notwendig. Der Verein könne dafür jedoch kein Geld aufbringen. Er bot aber Eigenleistungen an.

Nutzung im Rahmen eines Dorfgemeinschaftshauses?

Als vierte Möglichkeit bietet sich das Obergeschoss als anteilige Nutzung im Rahmen eines Dorfgemeinschaftshauses an. Hier haben neben dem TV auch der Ski- und Wanderverein und der Obst- und Gartenbauverein Willmatshofen Interesse bekundet. Ob alle drei Vereine dort aus Platzgründen ihr Domizil aufschlagen können, war in der Sitzung nicht zu klären. Wolfgang Angerer meldete für seinen Verein jedenfalls einen Platzbedarf von mindestens rund 150 Quadratmeter an. Auch hier geht die Entscheidung in die nächste Runde.

