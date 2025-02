Zusammenstoß beim Überholmanöver: 2000 Euro Sachschaden

Am Montagmorgen stießen auf einer Straße bei Ehgatten, Welden, zwei Autos beim Überholen zusammen. Laut Polizeimeldung wollte ein 49-Jähriger auf der Strecke zwei Fahrzeuge überholen. Nachdem er ausgeschert und zum Überholen angesetzt hatte, wollte auch das Fahrzeug vor ihm zum Überholen ausscheren. Die 56-jährige Fahrerin übersah das bereits überholende Fahrzeug und es kam zu dem Zusammenstoß, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)

