vor 39 Min.

21-Jähriger raucht Joint und fährt im Auto mit einer Softair-Waffe

Bei einer Verkehrskontrolle in Dinkelscherben kommt so einiges zusammen. Die Polizei findet dabei nicht nur Cannabis.

Bei dieser Verkehrskontrolle in Dinkelscherben ist so einiges zusammengekommen. Die Polizei hatte am Mittwoch um 23.45 Uhr in der Zusamstraße ein 21-jähriger Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest.

Der junge Mann räumte schließlich ein, dass er zuvor einen Joint geraucht habe. Ein entsprechender Test verlief laut Polizei positiv. Im Laufe der weiteren Durchsuchung seines Autos und anschließend auch seiner Wohnung wurde Cannabis sowie diverse, einschlägige Utensilien gefunden. Doch damit nicht genug.

Fahrer hatte auch einen Geldbeutel unterschlagen

Im Kofferraum seines Autos hatte der 21-Jährige eine nicht erlaubte Softair-Pistole und zu guter Letzt fand die Polizei auch noch einen Geldbeutel, den der Mann unterschlagen hatte. (thia)

