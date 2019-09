00:32 Uhr

21 Teams bei der Radrallye der Grünen

Bei der Fahrrad-Rallye der Neusässer Grünen steuerten die Teilnehmer als Endstation das Steppacher Dreieck an.

Wer schöne Orte und Radstrecken in Neusäß entdecken wollte und dabei auch nebenbei etwas über die vier Lebenselemente Erde, Feuer, Luft und Wasser erfahren wollte, war bei der Fahrradrallye der Grünen am vergangenen Sonntag richtig.

Durch das Meistern von kleinen Herausforderungen an den verschiedenen Stationen konnte manche Wissenslücke bei den zu beantwortenden Fragen wieder ausgeglichen werden – wie zum Beispiel bei der Frage, wie lange Menschen schon Feuer verwenden oder wie Mikroplastik in unsere Trinkwasser kommt. Beim geselligen Abschluss am Steppacher Dreieck konnten 21 erfolgreiche Teams ihre Preise entgegennehmen.

Die interessante Streckenführung wurde von vielen Teilnehmern gelobt. Alle konnten Neues in ihrer Stadtlandschaft entdecken und hatten Spaß an den Fragen und Spielen, die doch manchmal eine Herausforderung waren. Beatrice Faßnacht, Ortssprecherin der Grünen: „Das Organisationsteam mit Michael Frey (Fraktionsvorsitzender Neusäß), Karin Fluhr und Wolfgang Homann hat tolle Arbeit geleistet, und unsere Stationsbetreuer Anita Geiger, Karin Fluhr, Michael Frey und Wolfgang Haines kamen bei Sonne und großem Andrang ganz schön ins Schwitzen.“

Silvia Daßler, Stadträtin und Landratskandidatin, stellte fest, dass es die „grüne Familienradrallye“ bereits seit 2002 gebe und inzwischen zu einer festen Größe im Kalender geworden sei. (AL)

