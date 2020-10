13:00 Uhr

21-jähriger Trailrunner aus dem Kreis Augsburg am Watzmann vermisst

Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg wird in Berchtesgaden vermisst. Der erfahrene Trailrunner wollte den Watzmann besteigen.

Von Sören Becker

Das letzte Lebenszeichen des jungen Mannes gab es laut der Polizei Berchtesgaden am Freitag, 9. Oktober, um 13.30 Uhr. Der Trailrunner hatte auf dem Weg zum Watzmann mit seinem Vater telefoniert. Sein Auto steht noch immer auf dem Hammerstiel-Parkplatz am Fuße des Berges. Er wollte, wie er seinem Vater mitteilte, den Berg besteigen, aber nicht auf dem "Normalweg". Nun ist er vier Tage später immer noch verschollen. Die Polizei vor Ort setzt alles in Bewegung, um den jungen Mann zu finden. Die Suche gestaltet sich aber als schwierig.

Den Watzmann hat er schon an einem Nachmittag geschafft

Wegen Nebel und Schneefall gestaltete sich die Suche als schwierig. Zum Einsatz kamen Suchtrupps auf dem Boden, Drohnen und Rettungshubschrauber zum Einsatz, die den Großen und Kleinen Watzmann sowie das Watzmannkar absuchten. Insgesamt 30 Einsatzkräfte von Polizei, der Bergwacht und Rotem Kreuz kamen zum Einsatz. Bisher vergebens. Der Vermisste ist ein erfahrener Trailrunner. Laut der Polizei Berchtesgaden hat er den 2713 Meter hohen Watzmann bereits mehrmals innerhalb eines Nachmittags überquert.

"Wir müssen davon ausgehen, dass ihm etwas zugestoßen ist", sagt Andreas Hölzer von der Polizeiinspektion Berchtesgaden. Man gehe davon aus, dass der 21-Jährige gestürzt sei. Weil es am Wochenende auf dem Berg schneite, sei damit zu rechnen, dass der Untermeitinger eingeschneit sein könnte.

Die Polizei in Berchtesgaden hofft den Mann am Mittwoch zu finden

"Wir hoffen auf den Mittwoch. Da soll schönes Wetter werden", erzählt Hölzer. Wenn der Schnee sich etwas zurück ziehe, sei es denkbar, dass der Mann zum Vorschein komme. Er habe im Vorfeld seiner Wanderung mehrere unterschiedliche Äußerungen gemacht, welchen Weg er nehmen wollte. Daher muss der Suchbereich großflächig abgegrenzt werden.

Am Watzmann werden öfter Wanderer vermisst. "Es gibt dort sehr viele schwierige Routen, auf denen etwas passieren kann", sagt Hölzer.

Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sie der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter 08652/94670, mitteilen.

