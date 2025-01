21-Jähriger macht schnell Karriere bei der Firma Seele in Gersthofen

Frederik von Dohlen ist das, was man Senkrechtstarter nennen würde: Kaum war er mit der Ausbildung fertig, wurde er in der Firma Seele in Gersthofen zum Leiter der gewerblichen Ausbildung befördert. Damit trägt der 21-Jährige aus Oberhausen mit einem Kollegen die Verantwortung für die künftigen Metallbauer (Konstruktionstechnik) und Zerspannungsmechaniker. Parallel zu der herausfordernden Aufgabe macht von Dohlen seinen Meister. Danach will ihm sein Arbeitgeber noch mehr zutrauen.

