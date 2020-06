09:26 Uhr

22-Jähriger fährt in Diedorf Auto ohne Führerschein - das hat Folgen

Ein 22-Jähriger war am Wochenende ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs. Das hat nun ein Nachspiel.

Ein 22-Jähriger ist von der Polizei ohne Führerschein hinterm Steuer erwischt worden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Der junge Mann war am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in Diedorf unterwegs. Nachdem der Fahrer bei der Kontrolle keinerlei Fahrzeugpapiere vorweisen konnte, erfolgte eine Recherche seiner Personalien in den polizeilichen Datenbanken. Das Ergebnis war, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Nach Vorhalt räumte der junge Mann das auch ein.

Auch gegen den Fahrzeughalter wird nun ermittelt

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren. Gegen den Fahrzeughalter, einen 54-jährigen Mann aus dem Raum Bad Kohlgrub, werden ebenfalls Ermittlungen wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis geführt. (kinp)

