22-Jähriger verstößt in Welden gegen die Ausgangssperre

Kurz nach Mitternacht kontrolliert die Polizei einen jungen Mann in Welden. Die Begründung zur Frage, warum er sich um diese Uhrzeit draußen aufhalte, reicht nicht aus.

Gegen die Ausgangssperre hat ein 22-Jähriger am Mittwoch in Welden verstoßen. Der junge Mann war um kurz nach Mitternacht mit dem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den 22-Jährigen um 0.15 Uhr in der Ganghoferstraße in Welden. Auf die Frage, was er um diese Uhrzeit mache, räumte er ein, nur spazierenfahren zu wollen. Da er keinen weiteren triftigen Grund nennen konnte, wird er wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. (thia)