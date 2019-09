vor 5 Min.

220 Kinder proben in Stadtbergen für ein Musical

In der Osterfeldhalle in Stadtbergen wird das Kinder-Musical „Martha und Maria – zwei ungleiche Schwestern“ geprobt.

Die „Kids in Action“ stellen in Stadtbergen unter der Regie von Alexander Lombardi ein Bühnenspektakel auf die Beine. Nun wird es in Gersthofen aufgeführt.

Von Ingrid Strohmayr

Seit zehn Jahren gibt es das Sommerferienprojekt „Kids in Action Stadtbergen“: Für den runden Geburtstag proben derzeit 220 Darsteller im Alter zwischen sechs und 16 Jahren das christliche Musical „Martha und Maria – zwei ungleiche Schwestern“ in der neuen Stadtberger Sporthalle. Am Wochenende wird es in der Stadthalle Gersthofen zu sehen sein.

Für die Organisatorin Cornelia Reh, die von Ehemann Martin und den drei Töchtern Anja-Sophia, Anne-Christine und Sara-Luisa tatkräftig unterstützt wird, ist das monumentale Bühnenstück Jahr für Jahr ein echtes Herzensanliegen, aber auch eine große Herausforderung. Ihr ist es besonders wichtig, dass jedes Kind, das es sich zutraut, ein Solo zu singen oder zu tanzen, auch die entsprechende Rolle bekommt. „Jedes Kind ist einzigartig, wertvoll und von Gott geliebt, das ist die Maxime“, sagt die Stadtbergerin.

Pausen dienen der Entspannung und Bewegung

Ihr großer Wunsch ist es, dass die Kinder nach der Projektwoche und dem großen Finale in der Stadthalle Gersthofen ein unvergessliches Erlebnis haben und dieses letztendlich glücklich und zufrieden mit nach Hause nehmen. Sie legt großen Wert darauf, dass auch die Pausen während der Proben der Entspannung oder der Bewegung dienen, ganz nach Anspruch des Kindes. „Wir möchten den Kindern nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung in den Ferien bieten, sondern ihnen auch christliche Werte vermitteln, das soziale Verhalten fördern, da es ein gemeinsames Projekt ist“, sagt Alexander Lombardi, der mit Gregor Breier das Kindermusical schrieb. „Jeder ist ein Teil dieses integrativen Projektes, nur gemeinsam ist es machbar.“

„Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, ethnischem Hintergrund sind alle eingeladen mitzumachen, auch ohne singen zu können“, sagt Lombardi. Ein Teil der Stadtberger Dreifachhalle ist derzeit in eine große professionelle Showbühne mit einer stattlichen Anzahl von Mischpulten und jeder Menge Bühnentechnik und Requisiten verwandelt. Konzentriert lauschen die Buben und Mädchen, alle bereits in historische Gewänder gehüllt, den klaren Anweisungen des Regisseurs Alexander Lombardi, der koordiniert und inszeniert. Ihm zur Seite stehen die beiden Regieassistentinnen Pia Liebert und Elisabeth Schur, die einfühlsam die angehenden Schauspieler verbessern und korrigieren. Dass es den Kindern viel Freude und vor allem Spaß macht, ist bei den Proben zu sehen.

„Das war schon mal richtig klasse“

Gespannt warten zum Beispiel Andrea, 15, und Anna, 12, die Hauptdarstellerinnen der Martha und Maria, auf ihren Einsatz, die mit Lazarus/Samuel, 14, und Jesus/Stefan, 15, auf der Bühne stehen. „Das war schon mal richtig klasse“, lobt der Regisseur. Die vier Hauptdarsteller haben für ihre umfangreichen Rollen bereits im Vorfeld die Musical-CD erhalten, um ihre Rollen lernen zu können. Jetzt fiebern sie wie ihre jüngeren Kollegen dem großen Auftritt in der Stadthalle Gersthofen entgegen.

Besonders freut sich Cornelia Reh mit dem ganzen ehrenamtlichen Team, dass einige der „ehemaligen Kids“ so begeistert und fasziniert von ihren ersten Bühnenerfahrungen bei „Kids in Action“ waren, dass sie letztendlich ausschlaggebend für die spätere Berufswahl waren. „Mittlerweile unterstützen uns bereits professionelle Eventmanager, Veranstaltungstechniker und sogar auch Schauspielschüler und Coaches, das ist doch fantastisch.“ Auch Tochter Anne-Christine hat „Feuer“ gefangen. Die musikalische Medizinstudentin gehört jetzt zum Autorenteam, komponierte und schrieb zwei Lieder für das neue Musical „Martha“, das 2020 Premiere feiern wird.

