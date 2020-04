11:23 Uhr

23-Jährige bei Unfall auf der B2 lebensgefährlich verletzt

Die 23-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Eine junge Frau verliert am Sonntagmorgen plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Mit schweren Verletzungen wird sie ins Krankenhaus geflogen.

Lebensgefährlich verletzt hat sich eine 23-jährige Autofahrerin am Sonntag auf der B2. Die junge Frau war laut Polizei gegen 6.50 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Biberbach geriet sie aus unbekannten Gründen nach links ins Bankett an der Mittelleitplanke. Vermutlich steuerte sie anschließend nach rechts, kam von der Straße ab und prallte gegen den Lärmschutzwall.

Anschließend schleuderte das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn. Die 23-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Sachverständiger nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Die B2 blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5800 Euro geschätzt. (thia)

