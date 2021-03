vor 4 Min.

23-Jährige fährt in Diedorf ein parkendes Auto an

Aus Unachtsamkeit fährt eine 23-Jährige in Diedorf einen geparkten VW Golf an. Es entsteht ein Schaden von 800 Euro.

Am Donnerstagmittag passte eine 23-Jährige laut Polizei nicht auf, als sie mit ihrem Auto in der Oberen Lettenbergstraße in Diedorf fuhr. Sie stieß gegen einen geparkten VW Golf und verursachte einen Schaden von 800 Euro. (mjk)

