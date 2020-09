vor 46 Min.

23-Jähriger stürzt in Gersthofen von seinem Motorrad

Zu einem Motorradunfall kam es am Donnerstag in der Gersthofer Röntgenstraße.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer kommt nach einem Unfall in Gersthofen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer stürzte am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Gersthofer Röntgenstraße. Laut Polizei musste der junge Mann mit leichten Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht werden. In einer Rechtskurve stürzte der Mann alleinbeteiligt von seinem Motorrad. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. (kinp)

