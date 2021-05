24-Jährige fährt beim Ausparken rückwärts in eine anderes Auto

Mit dem Heck ihres Renault touchiert eine junge Frau ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Auto in Diedorf.

Beim Ausparken hat eine 24-Jährige in Diedorf ein anderes Auto übersehen. Sie fuhr rückwärts und touchierte dabei einen Opel Crossland.

Nach Auskunft der Polizei wollte die junge Frau um 15.14 Uhr mit ihrem Renault in der Pestalozzistraße in Diedorf rückwärts aus einer Parkbucht fahren. Dabei übersah sie einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Opel Crossland X. Sie touchierte den Opel leicht mit dem Heck ihres Fahrzeuges und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro. (thia)