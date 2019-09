10:21 Uhr

24-Jährige überfährt mit Auto eine Verkehrsinsel

Zwei Unfälle mit hohen Sachschaden hat es am Dienstag gegeben.

Wohl aus Unachtsamkeit ist eine 24-jährige Autofahrerin Dienstagnacht in Langweid von der Fahrbahn abgekommen. Sie war gegen 22 Uhr auf der Schmuttertalstraße unterwegs. Plötzlich streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und fuhr schließlich über eine Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 9300 Euro.

Westheim: Autofahrer prallt frontal gegen Lastwagen

Leicht verletzt wurden am Dienstag zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Biburger Straße in Westheim. Ein 43-Jähriger geriet gegen 10.05 Uhr im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Lastwagen eines 28-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.200 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mcz)

