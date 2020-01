vor 50 Min.

24-Jähriger raucht Marihuana und zerlegt die Wohnung

In Diedorf rastet ein Mann am Neujahrstag in der Wohnung völlig aus. Das neue Jahr beginnt für ihn nun im BKH.

Völlig ausgerastet ist laut Polizei ein 24-jähriger Mann am Neujahrstag in Diedorf. Gegen 12.30 Uhr wurden die Beamten zu Hilfe gerufen, da der Randalierer offenbar die Wohnung verwüstete.

Beim Betreten des Treppenhauses lag erheblicher Cannabis-Geruch in der Luft. Der Randalierer selbst wurde beim Konsum von Marihuana angetroffen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der 24-Jährige musste wegen Fremdgefährlichkeit in das Bezirkskrankenhaus (BKH) eingewiesen werden. Weitere Ermittlungen folgen. (thia)

