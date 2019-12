16:45 Uhr

24 Kandidaten der FWG in Meitingen nominiert

Klaus Nebe steht auf Platz eins der Liste für den Gemeinderat. Wer sonst noch antritt.

Die Freie Wählergruppe (FWG) in Meitingen hat 24 Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert.

Tobias Kunz, FW-Bürgermeisterkandidat in Nordendorf, freute sich, dass man in Meitingen eine sehr gute Liste auf die Bahn gebracht habe. „Hier bringen sich Frauen und Männer der verschiedensten Altersgruppen, Berufsstände und Rentner ein, um gemeinsam etwas in Meitingen zukunftsorientiert zu bewegen.“

Die Leitung der Nominierungsversammlung übernahm für den erkrankten Meitinger FW-Vorsitzenden Robert Hecht dessen Stellvertreter und Marktgemeinderat Klaus Nebe. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man in unseren hektischen Zeiten ein Ehrenamt im politischen Bereich übernimmt, um gemeinsam die Heimat zu gestalten und an Neuerungen mitzuwirken“, dankte der FW-Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Fabian Mehring den Kandidaten. Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler sprach die Bedeutung der Themen Familie, Soziales, Pflege und Betreuung an. „Frühkindliche Betreuung bei Kindern beginnt nicht erst in der ersten Klasse, sondern bereits im Vorschulalter und dafür braucht man geeignetes Personal, das auch gut bezahlt wird“, betonte Häusler.

Die Landratskandidatin der Freien Wähler, Melanie Schappin, nannte als wichtige Themen der Zukunft die Umwelt mit Klimaschutz, Mobilität, Gesundheit, Bildung, den Ärztemangel auf dem Land sowie bezahlbares Wohnen. (peh)

