vor 24 Min.

250 Texte von Schülern in einem Buch

Insgesamt gehen beim Schreibwettbewerb mehr als 650 Texte ein

Die Abschlussveranstaltung des dritten Schreibwettbewerbs an den Schulen im Landkreis Augsburg fand in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt. „Ich freue mich, dass wir mithilfe eines Videos eine digitale Version der Abschlussveranstaltung auf die Beine stellen konnten und so die ideenreichen und fantasievollen Beiträge der Schülerinnen und Schüler in einem angemessenen Rahmen würdigen konnten“, so Landrat Martin Sailer.

Eingereicht werden konnten in diesem Schuljahr Geschichten, Gedichte oder Erzählungen zum Thema „Klimaretter“. Eine Fachjury hat die insgesamt 658 Texte gesichtet und die 250 besten Beiträge zu einem Lesebuch zusammengefasst, das im Augsburger Wißner-Verlag verlegt wurde und auch im Handel erhältlich ist. Alle Kinder und Jugendlichen, deren Text im Buch veröffentlicht wurde, erhalten das Lesebuch über ihre jeweiligen Schulen noch vor den Sommerferien.

Das Video der Abschlussveranstaltung 2020 ist ab sofort unter www.landkreis-fuer-alle.de im Bereich „für Jugendliche“, auf den Social-Media-Kanälen (YouTube, Facebook & Instagram) des Landkreises sowie unter www.schreibwettbewerb-landkreis-augsburg.de abrufbar. Im Video lesen nicht nur einige Kinder und Jugendliche ihre Beiträge vor – Moderator Kilian Hein, der die Zuschauer mit einigen kurzweiligen Zaubertricks durch die virtuelle Veranstaltung führt, verkündet auch die Gewinner der von den Lechwerken geförderten Büchergutscheine. Über jeweils 250 Euro für die eigene Schulbücherei durften sich die Grundschule Gessertshausen, die Mittelschule Meitingen, das Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen sowie die Staatliche Realschule Zusmarshausen freuen. Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder einen Schreibwettbewerb geben – dann werden Beiträge zum Thema „Alles anders“ gesucht.

