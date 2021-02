vor 38 Min.

26-Jährige leicht verletzt: Auto überschlägt sich bei Zusmarshausen

Wegen glatter Fahrbahn kommt der Wagen einer 26-Jährigen von der Straße ab. Der Audi überschlägt sich, und die junge Frau muss ins Krankenhaus.

Nach einem Autounfall ist eine 26-Jährige leicht verletzt. Sie war laut Polizei am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der Staatsstraße 2510 von Glöttweng in Richtung Zusmarshausen unterwegs. Im Waldbereich war die Fahrbahn aufgrund überfrorener Nässe eisglatt, und sie rutschte mit ihrem Wagen nach rechts in den Graben.

Auto bleibt bei Zusmarshausen auf Radweg liegen

Dort überschlug sich der Audi und blieb halb im Straßengraben und halb auf dem angrenzenden Radweg liegen. Die Fahrerin konnte leicht verletzt selbständig ihren Wagen verlassen und wurde mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Im Audi hatten sich beide Airbags ausgelöst. Es sei ein Totalschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. (kinp)

Themen folgen