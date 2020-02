vor 37 Min.

26-Jähriger wird auf Heimweg von Party von Auto angefahren

Ein junger Mann ist am Samstag auf dem Nachhauseweg nach einer Faschingsparty in Fischach angefahren worden. Der Autofahrer ist flüchtig.

Auf dem Nachhauseweg einer Faschingsparty ist ein 26-Jähriger von einem Auto angefahren worden. Der junge Mann war zusammen mit einem 19-Jährigen am Samstag gegen 4.30 Uhr auf einem Feldweg in Fischach unterwegs. Ein dunkler Wagen, welcher den Feldweg befuhr, touchiert mit beim Vorbeifahren den 26-Jährigen, so dass dieser in ein angrenzendes Feld stürzte und sich leichte Verletzungen im Rückenbereich zuzog.

Autofahrer hält kurz an, fährt dann aber weiter

Der männliche Fahrer des Autos stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Fußgängers, stieg aber kurz darauf wieder ein und fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. (kinp)

